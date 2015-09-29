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مصادر: القسام ترفض مقترح هنية لتسليم المعابر وتعتبرها أمن قومى لحماس

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مصادر: القسام ترفض مقترح هنية لتسليم المعابر وتعتبرها أمن قومى لحماس مصادر: القسام ترفض مقترح هنية لتسليم المعابر وتعتبرها أمن قومى لحماس
قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن كتائب عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس رفضت اقتراحا مكتوبا من قبل نائب رئيس المكتب السياسى لحركة بشأن تسليم المعابر إلى السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل حل أزمة الإعمار ورواتب الموظفين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الثلاثاء، من قطاع غزة، أن قيادات عسكرية رفيعة المستوى بكتائب عز الدين القسام رفضت مقترح هنية لتسليم المعابر باعتبارها خط أحمر وأمن قومى لحركة حماس فى قطاع غزة وممارسة حكومة التوافق الوطنى لعملها بحرية.

وتابعت المصادر: إسماعيل هنية أكد للمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط، ممثل الأمين العام في فلسطين نيكولاى ملادينوف، موافقته على تمكين حكومة التوافق من تسلم المعابر مقابل ضمانات تكفل دفع رواتب موظفى حماس البالغ عددهم نحو 40 ألف موظف لكن القسام رفضت القترح جملة وتفصيلا.

ويعانى أبناء قطاع غزة من سيطرة حركة حماس على المعابر الحدودية وتحديدا مع معبر رفح البرى حيث يتقاضى عناصر من القسام عبر وسطاء رشوة تقدر بـ3 آلاف دولار كى يتم إدراج أسماء الراغبين فى السفر عبر معبر رفح.

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