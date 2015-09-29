رئيس برلمان ليبيا يبحث مع وزير خارجية إيطاليا القضايا المشتركة بين البلدين

التقى رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته فى نيويورك مع وزير الخارجية الإيطالى باولو جينتيلونى، على هامش حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ70، وذلك بحضور وزير الخارجية الليبى محمد الدايرى.

وبحث رئيس البرلمان الليبى، مع رئيس وفد ليبيا فى الأمم المتحدة مع وزير الخارجية الإيطالى آخر تطورات القضية الليبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين ليبيا وإيطاليا وسبل دعم التعاون بين البلدين فى عدد من المجالات المهمة منها محاربة الإرهاب وتسليح الجيش الليبى وملف الهجرة غير الشرعية والحوار الليبى.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان الليبى، حميد الصافى، إن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح ناقش مع وزير الخارجية أهم وآخر ما تم فى حوار الصخيرات بالمغرب بين الفرقاء الليبيين وسبل الدعم الدولى لإنجاح الحوار.

وأضاف الصافى، أن وزير خارجية إيطاليا أكد على مساندة إيطاليا حكومة وشعبًا للحوار والقضاء على الإرهاب، الذى انتشر فى ليبيا، مشددا على أن الأولوية الآن يجب أن تتجه نحو مكافحة الجماعات والتنظيمات الإرهابية، التى تهدد المنطقة ومن الممكن أن يمتد تهديدها إلى الشاطئ الشمالى للبحر المتوسط، وإلى العاصمة الإيطالية روما.

وأشار المستشار الإعلامى لرئيس البرلمان، إلى أن اللقاء كان مثمرًا وإيجابيًا، إذ تبادل فيه الأطراف الليبية والإيطالية وجهات النظر وكان هناك اتفاق فى معظم ملفات النقاش.