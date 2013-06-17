المتحدث العسكري: المواطن المتعدي على طاقم تمريض مستشفى 6 أكتوبر لا ينتمي للجيش

"علي": جار عرض المواطن على النيابة العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده بعد انتحاله الصفة العسكرية

كتب : أحمد عبدالعظيم منذ 16 دقيقة

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، أنه في إطار ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن تعدي المدعو علي إبراهيم علي بالضرب على طاقم تمريض مستشفى 6 أكتوبر بالدقي صباح اليوم، وهو ما نتج عنه إصابة ممرضتين وموظف استقبال، لعدم سرعة تلبية مطلبه الخاص بتقديم الرعاية الطبية لزوجته، وادعائه أنه ضابط في القوات المسلحة، الأمر الذي أسفر عن تجمهر العاملين بالمستشفى واحتجازهم للمذكور لحين وصول الشرطة العسكرية، في هذا السياق تؤكد القوات المسلحة أنه بالتحري عن الواقعة، تبين أن المذكور مواطن مدني ولا ينتمي للقوات المسلحة، وانتحل الصفة العسكرية.

وقال علي إنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدي المذكور على موظفين حكوميين أثناء تأدية عملهم بواسطة الشرطة المدنية، بالإضافة إلى عرضه على النيابة العسكرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ضده نظير انتحاله الصفة العسكرية.