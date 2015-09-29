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بالصور.. وزير الرى ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان سحارة سرابيوم

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بالصور.. وزير الرى ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان سحارة سرابيوم بالصور.. وزير الرى ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان سحارة سرابيوم
قام الدكتور حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، يرافقه اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، واللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع سحارة سرابيوم، والتى تنفذ أسفل قناة السويس لنقل المياه إلى مناطق شبه جزيرة سيناء، لمعالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس، وتوفير مياه لرى أكثر من 100 ألف فدان، بخلاف أنه سيساعد على تنمية سيناء ووصول المياه للأهالى.

وأوضح الوزير أن السحارة تضم 8 أنفاق مخصصة لتوصيل المياه، حيث تم الانتهاء من 4 أنفاق منها، كل منها 4 أمتار بطول 400 متر وعمق 60 مترًا، أسفل سطح الارض، وجار العمل على الانتهاء من الـ4 الأخرى، لتكون المنطقة مهيئة للزراعة، بتكلفة إجمالية 182 مليون جنيه والتى تمولها هيئة قناة السويس.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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