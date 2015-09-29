بالصور.. وزير السياحة يلتقى الأجانب المقيمين بالأقصر لبحث مشكلاتهم

التقى هشام زعزوع وزير السياحة الأجانب المقيمين بالأقصر لمناقشة أهم المشكلات التى تواجههم خلال إقامتهم، بحضور دكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار ومحمد بدر محافظ الأقصر.

وتمثلت مشكلات الأجانب المقيمين بالمحافظة فى صعوبة إجراءات الحصول على تأشيرات للإقامة الدائمة، وإجراءات إنهاء تراخيص القيادة وعدم وجود خطوط للطيران المباشر بين الأقصر وبعض البلدان الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لهم مقارنة بالأسعار المقدمة للمصريين.

وأكد وزير السياحة أنه سيتم بحث كل المشكلات التى تواجه الأجانب المقيمين بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات المعنية لأن تمسك الأجانب المقيمين بالبقاء بمصر له دوره المهم فى تنشيط السياحة ونقل صورة حقيقية من الواقع المصرى، مشيراً إلى ضرورة تعاون كل الجهات المسئولة على التعاون معهم.

وأوضح زعزوع أن الحملة الدعائية التى تعدها وزارة السياحة للفترة القادمة تستهدف الاعتماد على تسويق المناطق السياحية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى يحقق انتشارا واسعا، مؤكداً على الدور التسويقى المهم الذى يقع على عاتق الأجانب المقيمين لاستعادة المعدلات السياحية.



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