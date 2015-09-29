غدا.. قطع الكهرباء بعدة مناطق بالمنصورة وقرى مجاورة بسبب الصيانة

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية عن انقطاع الكهرباء غدا بعدد من مناطق بمدينة المنصورة، وبعض القرى المجاورة نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة بمحطة قولونجيل.

وسوف يتم قطع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا بمناطق قولونجيل وتوريل القديمة والجديدة ومنطقة الدراسات وكفر البدماص والمختلط وقصر ثقافة المنصورة وميت حدر وشارع حسين بك والعباسى وشارع بنك مصر والسكة القديمة والجديدة وشارع كلية الآداب وقرى الوحدة الحلية ببداوى وقرى الوحدة المحلية شها وشبر بدين ومنية محلة دمنة وقرى الوحدة المحلية بالبرامون ومدينة محلة دمنة.