غدا.. قطع الكهرباء بعدة مناطق بالمنصورة وقرى مجاورة بسبب الصيانة

أعلنت شركة كهرباء الدقهلية عن انقطاع الكهرباء غدا بعدد من مناطق بمدينة المنصورة، وبعض القرى المجاورة نظرا لقيام الشركة بعمل صيانة بمحطة قولونجيل.إعلان - Ads إعلان - Ads
وسوف يتم قطع الكهرباء من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا بمناطق قولونجيل وتوريل القديمة والجديدة ومنطقة الدراسات وكفر البدماص والمختلط وقصر ثقافة المنصورة وميت حدر وشارع حسين بك والعباسى وشارع بنك مصر والسكة القديمة والجديدة وشارع كلية الآداب وقرى الوحدة الحلية ببداوى وقرى الوحدة المحلية شها وشبر بدين ومنية محلة دمنة وقرى الوحدة المحلية بالبرامون ومدينة محلة دمنة.