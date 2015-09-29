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تخصيص عيادات طبية متكاملة للمدن الجامعية بجامعة بنى سويف

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تخصيص عيادات طبية متكاملة للمدن الجامعية بجامعة بنى سويف تخصيص عيادات طبية متكاملة للمدن الجامعية بجامعة بنى سويف
وافق مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس الجامعة، على إنشاء عيادات علاجية متكاملة تشمل كافة التخصصات الطبية، وذلك على مستوى كافة المدن الجامعية للحفاظ على صحة أبنائه الطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة، فى بيان إعلامى، أن قرار إنشاء العيادات المتكاملة بالمدن الجامعية يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بتطوير مستوى أداء الخدمة المقدمة للطلبة المقيمين بالمدن الجامعية، وتوفير كافة السبل لهم وتذليل الصعوبات، التى تواجههم لاستكمال مسيرتهم التعليمية، موضحاً أن العيادات ستكون متكاملة وتشمل كافة التخصصات الطبية، وتعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة بهدف توفير الرعاية الطبية الكاملة لأبنائنا الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة على تشكيل لجنة منبثقة من مجلس الجامعة لمتابعة تلك العيادات العلاجية، وتقوم اللجنة بعمل تقرير شهر لتقيم أداء مستوى الخدمة، ويعرض التقرير على مجلس الجامعة.
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