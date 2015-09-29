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محافظة سوهاج تفشل فى حل أزمة الوقود ومشاجرات بالأسلحة البيضاء بالمحطات

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فشلت محافظة سوهاج فى السيطرة على أزمة الوقد بكل المراكز، والتى تفاقمت بشكل غير مسبوق وبلغت الطوابير للسيارات ومركبات أكثر من كيلومتر طول.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بعدد من القوات لحل الأزمة وتنظيم الطوابير فى عملية الحصول على الوقود، خاصة بعد أن شهدت المحطات عددا من المشاجرات والاشتباكات بين السائقين وصلت إلى تبادل الضرب بالعصى والعروق الخشبية والسنج والمطاوى نتج عنها بعض الإصابات.

وسيطر بعض البلطجية بمدينة طهطا من سائقى التوك توك والدرجات النارية على عملية التوزيع فى محطة البنزين الموجودة أسفل الكوبرى الجديد، مما تسبب فى قيام القائمين على المحطة بإغلاقها وترك السيارات أمام المحطة بدون حصولهم على الوقود، وذلك عقب تفاقم الموقف وإشهار الأسلحة البيضاء بالشارع.

وأعلن المسئولون بسوهاج أنه تم ضخ كميات من البنزين (80) و(92) لمحافظة سوهاج للقضاء على ظاهرة الطوابير على محطات والخدمة، مشيراً إلى أنه تم ضخ 290 طنا من البنزين (80) بزيادة نسبتها 137% على المخطط وضخ 177 طنا من البنزين(92) بزيادة نسبتها 177%.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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