شركة مياه الشرب بكفر الزيات تحرم مواطنا وأسرته من المياه منذ 4 أشهر

تقدم المواطن "محمد طه عبد الجواد الشورة" المقيم بشارع الشحات خليفة المتفرع من شارع الجيش بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ببلاغات عديدة لرئاسة مجلس مدينة كفر الزيات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارات الهندسية، اتهم شركة المياه بحرمانه وأسرته من مياه الشرب وقطعها عنه منذ شهر رمضان الماضى.

وقال الشاكى إنه مستأجر شقة إيجار قديم منذ 20 سنة تحديدا عام 1995، ويدفع القيمة الإيجارية بشكل منتظم، كما أنه ملتزم بسداد فواتير الكهرباء والمياه، لكن صاحب العقار تعمد قطع المرافق عنه تمهيدا لإزالة المبنى وبناء برج سكنى مكانه وطرد السكان بالمخالفة للوائح والقوانين.

كما أن صاحب العقار قام بتكسير مدخل العقار والسلم الرئيسى دون إذن من المحليات أو القسم الهندسى، ما اضطر السكان لاستخدام سلم خشبى وهو ما يعرض حياة الأطفال للخطر، وبعد تقديم شكاوى رسمية، أفادت الوحدة المحلية أنه تم التنبيه على المالك بإصلاح السلم فى مدة 3 أيام على الأكثر وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.

ولم يكتف صاحب العقار بذلك، بل قام بقطع المياه عن الدور الثالث عمدا وعن قصد من بعد العداد، وحينما طالب الشاكى والمتضرر من شركة المياه تركيب عداد خاص له أفادت بأن الدور السكنى مخالف، رغم أنه يسكن به منذ 20 سنة تاريخ العقد الرسمى المحرر بين صاحب العقار والمستأجر.

وأكد الشاكى أنه يشترى المياه يوميا ويحملها إلى الدور الثالث رغم عدم وجود سلم ولا يجد المياه الاستحمام واستخدام المطبخ والغسيل، ما حول حياته وأسرته المكونة من زوجته وأولاده الأربعة فى مراحل التعليم المختلفة لجحيم ومعاناة يومية.

وطالب المواطن من محافظ الغربية، ورئيس مدينة كفر الزيات بفحص الشكوى، ورحمته وأسرته من شراء المياه وعدم وجود مياه للاستحمام منذ شهر رمضان الماضى رأفة به وبأولاده الأربعة وزوجته، وكذا النظر فى ترميم السلم الذى تعمد صاحب العقار هدمه رغما عن القسم الهندسى والمسئولين نكاية فى السكان والقائمين بالعقار.