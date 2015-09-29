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رئيس جامعة المنصورة يؤكد أهمية مواجهة الأفكار الهدامة باجتماع مجلس التعليم

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ناقش مجلس قطاع التعليم والطلاب بجامعة المنصورة، برئاسة الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة، خطة عمل القطاع بمختلف الكليات والوحدات الخدمية الطلابية، بحضور وكلاء الكليات للتعليم والطلاب ومديرى قطاع التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، خلال الاجتماع ضرورة إعداد برامج للأنشطة الطلابية يشارك فيها الطلاب خلال الدراسة وفترة إجازة نهاية العام، من خلال تنظيم أنشطة ثقافية وعلمية وترفيهية ولقاءات فكرية، والاهتمام بريادة الأعمال على أن تصبح مادة يتم تدريسها فى المستقبل بالكليات الجامعية.

وكلف وكلاء الكليات المختلفة بعمل الاستعدادات اللازمة لتنظيم المؤتمر القومى الثقافى بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة اليونسكو وغيرها من المؤسسات الدولية، المعنية والجامعات المختلفة لبحث سبل إبراز الجوانب الحضارية فى الثقافة المصرية ومواجهة الأفكار الهدامة والتصدى لمحاولات اختراق الوعى المصرى بصفة عامة وشباب الجامعات بصفة خاصة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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