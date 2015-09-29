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اتحاد الكرة: نتمنى حضور جمهور الأهلي والزمالك في الكونفدرالية

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اتحاد الكرة: نتمنى حضور جمهور الأهلي والزمالك في الكونفدرالية اتحاد الكرة: نتمنى حضور جمهور الأهلي والزمالك في الكونفدرالية

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري على رغبته في حضور جمهوري الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد طالب بإقامة مباراته ضد النجم الساحلي بحضور جماهيري يوم السبت المقبل. فيما أرسل الأمن خطابا للنادي الأهلي يرفض فيه حضور جمهوره يوم الأحد.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة الحياة2 يوم الثلاثاء: "لابد أن يحضر الجمهور في مباراتي الأهلي والزمالك بالكونفدرالية. لكننا لسنا أصحاب هذا القرار فهو أمني بحت".

وأضاف "طالما لعب الفريقان بحضور جماهيري خارج الحدود لابد من تكافؤ الفرص وحضور جماهيرهم لأنها كما شاهدنا كانت مؤثرة في فوز فرقها على الأهلي والزمالك".

وتابع رئيس الاتحاد "كاتحاد كرة نتمنى أن يحضر جمهور الأهلي والزمالك في المباراتين لمساندة فرقهم حتى يصلون للمباراة النهائية ونتمنى أن يتوج بها فريق مصري".

وخسر الأهلي والزمالك لقاء الذهاب بنتيجة 1-0 و 5-1 ضد أورلاندو بايرتس والنجم الساحلي على الترتيب.

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