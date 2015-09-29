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تقرير في الجول - ماذا تغير في العالم منذ أن كان الدوري المصري بجماهير؟

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تقرير في الجول - ماذا تغير في العالم منذ أن كان الدوري المصري بجماهير؟ تقرير في الجول - ماذا تغير في العالم منذ أن كان الدوري المصري بجماهير؟

رفض الأمن المصري من جديد حضور الجماهير في مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين مع أورلاندو والنجم في بطولة الكونفدرالية في خبر ربما تكرر في وسائل الإعلام للمرة ال.. في الحقيقة لا يمكننا أن نحصي ذلك.

وهذا هو الحال في الملاعب المصرية تقريبا منذ كارثة بورسعيد والتي حدثت في 1 فبراير من عام 2012 لتتوقف الكرة المصرية بعدها لمدة عام قبل أن تتوقف بعدها بسبب 30 يونيو.

مباريات إفريقية قليلة حضر فيها الجمهور بطريقة إجبارية بسبب لوائح الكاف وأغلبها كان لفريق واحد هو الأهلي مع مباراة للزمالك أمام الجمارك من النيجر.. مع مباريات قليلة للمنتخب المصري أيضا في التصفيات الإفريقية وكذلك تصفيات كأس العالم.

قبل أن يعود الجمهور بشكل جزئي في مطلع الدور الثاني من الموسم المنصرم من بطولة الدوري لكنه لم يحضر جميع المباريات وينتهي نهاية مأساوية بكارثة الدفاع الجوي ليتوقف الدوري قبل أن يعود بدون جمهور.

بالأمس فقط أعلنت وكالة ناسا الأمريكية عن اكتشافا هاما لمن يهتم، إذ أعلنوا عن وجود مياه سائلة على كوكب المريخ وربما يزيد هذا من احتمالات وجود كائنات حية هناك.. هذا الأمر فتح أمامنا لنستعرض ماذا تغير في العالم منذ أخر جولة كاملة بجماهير في الدوري المصري.

- مر على 3 رؤوساء منهم واحد بشكل مؤقت.

- توفي محليا وعربيا البابا شنودة و محمود الجوهري وأحمد رمزي وعمر سليمان وعمار الشريعي ويوسف داوود ووحيد سيف وإبراهيم يوسف وأحمد فؤاد نجم وطه بصري وسهير الإتربي وحسين الإمام وفايزة كمال وسعيد صالح ومصطفى حسين وممدوح فرج وعاطف عبيد وخالد صالح ويوسف عيد ومريم فخر الدين ومعالي زايد وصباح وعمر الشريف وفاتن حمامة وعبد الرحمن الأبنودي وحسن الشاذلي ونور الشريف.

- عالميا رحل ويتني هيوستون ورشيدي ياكيني - نيل أرمسترونج - هوجو تشافيز - بول واكر - نيلسون مانديلا - إيزبيو - شارون - لويس أراجونيس - فيليب سيمور هوفمان - دي ستيفانو - جابريل جارسيا ماركيز.

- تغير ملك وأمير قطر ورئيس فرنسا وبابا الفاتيكان وملك إسبانيا.

- على ذكر الجماهير وضحايا المدرجات.. تم الاعتراف بتورط الشرطة في كارثة هيلزبره بعد 23 عاما من الحادثة.

- مباراة غانا.......

- عندما كان الدوري بجمهور محمد صلاح كان لاعبا يافعا يتم تصعيده في المقاولون.. الآن هو لاعب متوج بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي والسويسري مع بازل ومعارا في روما يلعب بجانب فرانشيسكو توتي وسرعته 91 في فيفا 16.

- على النقيض تماما محمد زيدان كان لاعبا في دورتموند وبطل البوندزليجا والآن في الانتاج الحربي.

- جاريث بيل أصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

- اعتزال محمد أبو تريكة ومحمد بركات ووائل جمعة وميدو وأحمد حسن.

- التفجيرات عادت لتصبح موضة في مصر بل وانتهت أيضا.

- ظهر وباء إيبولا في إفريقيا.

- نشبت أكثر من حرب حول العالم.. غزة وأوكرانيا واليمن على سبيل المثال وأغلبها انتهى.

- الحكم على محمد حسني مبارك بالسجن المؤبد في "محاكمة القرن" قبل أن يتم تبرئته بعد سنتين ونصف تقريبا.

- أقيمت بطولات أولمبياد 2012 ويورو 2012 وبطولتين أمم إفريقيا ومونديال وكوبا أمريكا.

- ريال مدريد حقق دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة أخيرا.

- أصدر ألبومين! ألبومين.

- مصر أنجبت آلاف المخترعين الصغار خاصة في مدن الأقاليم بكافة مراحل التعليم وفقا للصحف المحلية.

- وفقا لنفس الصحف المحلية أيضا تمكن بعض من هؤلاء الطلاب من تحطيم نظريات النسبية أكثر من مرة.

- مدحت شلبي انتقل بين 5 قنوات تليفزيونية محافظا على (مساء الأنوار) مع رتوش بسيطة ما بين (كمان وكمان) و (يا مساء الأنوار).

الأحداث في السنوات الثلاث الأخيرة كانت كثيرة للغاية ونعتذر بالفعل إن سقط عنا سهوا شيء ما.

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