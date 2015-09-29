ضبط هارب من سجن وادى النطرون فى أحداث 2011 بمنطقة المزنية بنوبيع

نجحت مباحث قسم شرطة نوبيع من إلقاء القبض على هارب من سجن النطرون فى أحداث ثورة يناير 2011 بمنطقة المزنية.

وتلقى اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من الرائد عمرو الحارونى رئيس وحدة مباحث نوبيع بتواجد أحد الأشخاص الهارب من سجن وادى النطرون ليمان 430 فى أحداث ثورة يناير 2011 بمنطقه المزينة - دائرة قسم شرطة نويبع، وبعرض تلك المعلومات على اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى فقد وجه سيادته بتجهيز مأمورية لسرعة ضبط المتهم الهارب.

وتم إعداد مأمورية تحت إشراف العقيد هشام عبده، رئيس فرع البحث الجنائى بخليج العقبة، ضمت كلا من: الرائد عمرو الحارونى رئيس مباحث قسم شرطه نويبع، والنقيب محمد كمال، والنقيب عمرو هشام، والنقيب أحمد الاخطابى معاونى وحدة مباحث قسم شرطة نويبع تمكنوا من ضبط المحكوم عليه "م. ا. ب" وشهرته "محمد بعرور" السن 49 مقيم الرياض فيصل - السويس المسجل شقى خطر فئه (ب) "مخدرات"، السابق اتهامه فى عدد (9) قضايا "مخدرات - أموال عامة"، والهارب من سجن وادى النطرون ليمان 430 فى أحداث ثورة يناير 2011 فى القضية رقم 7148 لسنة 2009 جنايات فيصل - السويس "مخدرات"، والمحكوم عليه بالسجن المشدد 6 سنوات بمنطقة المزينة - دائرة قسم شرطة نويبع وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.