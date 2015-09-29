بالفيديو.. الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام يصبح غائما جزئيا أحيانا وقد تتكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على المناطق الجبلية الشرقية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية على بعض المناطق الساحلية والداخلية في ساعات الليل والصباح الباكر .

وتكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 25/30 كم / ساعة تصل الى 45 كم / ساعة فوق البحر أحيانا .

والبحر متوسط يضطرب أحيانا بارتفاع من قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل ستة أقدام أحيانا ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و 27 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة وأربع دقائق صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 37 دقيقة مساء .