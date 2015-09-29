إعدام «حبارة» وبراءة آخر في اتهامهما بالاتصال بداعش وتأسيس جماعة تكفيرية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار صلاح حريز، بالإعدام شنقًا لـ “عادل حبارة” ، وبراءة محمد المغاورى، وذلك فى ضوء اتهامهما بتأسيس جماعة تكفيرية والاتصال بتنظيم “داعش” الإرهابي، وارتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الشرطة والجيش.

وكان المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات الشرقية، قد أحال “حبارة” إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة تأسيس جماعة تكفيرية، والترويج لفكرها الداعي للعنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة أسلحة ومتفجرات في استخدامها فى أنشطة إجرامية.