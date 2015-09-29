بالصور.. قتلى وجرحى إثر اشتباكات بين القوات اليمنية والحوثيين فى تعز

سقط العشرات من القتلى والجرحى بسبب الاشتباكات التى وقعت صباح اليوم الثلاثاء، بين القوات الشرعية اليمنية الموالية للرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى ومسلحى جماعة أنصار الله "الحوثيين" فى مدينة تعز وسط اليمن.

وأحرزت قوات الشرعية والتحالف العربى تقدمًا استراتيجيًا كبيرًا على مختلف الجبهات فى محافظة مأرب، وسط اليمن، فى حين جددت طائرات التحالف قصفها على مواقع للحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مراسل "سكاى نيوز عربية" فى مأرب، أن القوات الشرعية حققت تقدما فى مناطق عدة أبرزها منطقتى الجفينة وسد مأرب، وهما منطقتنا استراتيجيتان تمهدان الطريق أمام الدخول للعاصمة اليمنية صنعاء.



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