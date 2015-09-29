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فلاح يتهم جاره بحرق حظيرة مواشى فى ميت غمر بسبب خلافات قديمة

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فلاح يتهم جاره بحرق حظيرة مواشى فى ميت غمر بسبب خلافات قديمة فلاح يتهم جاره بحرق حظيرة مواشى فى ميت غمر بسبب خلافات قديمة
شب حريق داخل حظيرة ماشية بميت غمر، واتهم صاحبها فلاح آخر بإشعال النيران لوجود خلافات بينهما.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بنشوب حريق فى حظيرة ماشية ببندر ميت غمر كائنة فى منطقة المساكن - دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحظيرة خالية من الماشية (خارج الكتلة السكنية) مُشيدة بالطوب اللبن ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية ملك "السيد.م.ا" 55 سنة فلاح، ومقيم دائرة القسم نتج عن ذلك احتراق سقف الحظيرة، ولم ينجم عنه ثمة إصابات.

بسؤال مالكها، اتهم "سعيد.أ.ع" مقيم دائرة القسم، بإشعال النيران لوجود خلافات بينهما على ملكية قطعة الأرض المُقامة عليها الحظيرة تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة تحرر عن ذلك المحضر رقم 4386/2015 إدارى قسم ميت غمر، وجارِ العرض على النيابة العامة كُلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال الفحص واستدعاء المشكو فى حقه وسؤاله.

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مصر 365