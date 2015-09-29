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ضبط طن سولار داخل محطة وقود بدون ترخيص بالمحلة قبل بيعها فى السوداء

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ضبط طن سولار داخل محطة وقود بدون ترخيص بالمحلة قبل بيعها فى السوداء ضبط طن سولار داخل محطة وقود بدون ترخيص بالمحلة قبل بيعها فى السوداء
تمكن ضباط قسم مباحث بالمحلة من ضبط طن سولار مدعم، داخل محطة وقود بدون ترخيص بقرية الهياتم، مركز المحلة قبل بيعها فى السوق السوداء.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن النقيب محمد نصر الضابط بقسم مباحث التموين بالمحلة والقوة المرافقة له من ضبط عز الدين .م. م 55 سنة مقيم بقريه الهياتم، مركز المحلة المدير المسئول عن محطه وقود بدون ترخيص، ملك هانم.ع.ال بالقرية بحوزته طن سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء.

تحرر المحضر رقم 43142 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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