النيابة تصرح بدفن جثة موظف صعقه التيار الكهربائى بأسوان

صرحت اليوم نيابة دراو بدفن جثة موظف لقى مصرعه نتيجة ملامسته عن طريق الخطأ لسلك كهربائى بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قد تلقت فى وقت سابق اليوم الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا باستقبال مستشفى دراو المركزى لمواطن يدعى (محمد.ح)، 37 سنة، موظف، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائى، وأشارت التحريات إلى انتفاء الشبهة الجنائية وراء الوفاة، وتبين أن سبب الوفاة ملامسته عن طريق الخطأ لتيار كهربائى أودى بحياته على الفور بناحية الشطب التابعة لمركز دراو وذلك أثناء تواجده أعلى عمود كهرباء لتعليق لافتة دعاية انتخابية خاصة بأحد أبناء عمومته، تحرر المحضر اللازم فيما تباشر نيابة المركز التحقيق فى ملابسات وظروف الواقعة.