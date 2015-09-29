أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

النيابة تصرح بدفن جثة موظف صعقه التيار الكهربائى بأسوان

Google+ Print
النيابة تصرح بدفن جثة موظف صعقه التيار الكهربائى بأسوان النيابة تصرح بدفن جثة موظف صعقه التيار الكهربائى بأسوان
صرحت اليوم نيابة دراو بدفن جثة موظف لقى مصرعه نتيجة ملامسته عن طريق الخطأ لسلك كهربائى بدائرة مركز دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية.

وكانت قد تلقت فى وقت سابق اليوم الأجهزة الأمنية بأسوان إخطارًا باستقبال مستشفى دراو المركزى لمواطن يدعى (محمد.ح)، 37 سنة، موظف، جثة هامدة، ادعاء صعق كهربائى، وأشارت التحريات إلى انتفاء الشبهة الجنائية وراء الوفاة، وتبين أن سبب الوفاة ملامسته عن طريق الخطأ لتيار كهربائى أودى بحياته على الفور بناحية الشطب التابعة لمركز دراو وذلك أثناء تواجده أعلى عمود كهرباء لتعليق لافتة دعاية انتخابية خاصة بأحد أبناء عمومته، تحرر المحضر اللازم فيما تباشر نيابة المركز التحقيق فى ملابسات وظروف الواقعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365