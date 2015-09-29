ضبط 15 حالة تحرش فى الطريق العام خلال حملة أمنية بالبحيرة

شن اليوم قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التابع لمديرية أمن البحيرة، حملة مكثفة بمدينة دمنهور بالتعاون مع قسم مباحث الآداب العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 15حالة تعرض وتحرشت لإناث بالطريق العام وهم م.ر.ا 17 سنة طالب و م.ع.ا. 19سنة طالب، ومقيم فاطمة الزهراء دمنهور و ا.م. 17 سنة طالب ومقيم شارع النصر دمنهور و م.ا.ا. 17سنة طالب "و ا.ا.م". 17سنة طالب ومقيما شبرا دمنهور

>و ، ح.ع.ح. 17 سنة طالب ومقيم فاطمة الزهراء دمنهور و و.م.ع. 20 سنة طالب ومقيم قرية الوكيل مركز دمنهور و،، م.ع.ع. 19سنة طالب ومقيم لقانة شبراخيت و،،ح.ا.م. 18 سنة طالب

>و،، ج.ع.م. 16سنة طالب ومقيم كفر السابى شبراخيت و ع.ا.س. 19 سنة طالب ومقيم شرنوب دمنهور و ،،ا.م.ا. 20 سنة بدون عمل، ومقيم شارع جلال قريطم دمنهور و، ا.ع.خ. 24 سنة دبلوم زراعة ومقيم الشوكة دمنهور و ،، ا.م.ع. 17 سنة طالب ومقيم فاطمة الزهراء دمنهور و،، ح.ع.ع. 19 سنة طالب، ومقيم شارع الروضة – شبرا دمنهور، وجار تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة.