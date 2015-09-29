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نيابة وادى النطرون تحقق فى تسمم 81 تلميذًًا بمدرسة العدل بالبحيرة

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نيابة وادى النطرون تحقق فى تسمم 81 تلميذًًا بمدرسة العدل بالبحيرة نيابة وادى النطرون تحقق فى تسمم 81 تلميذًًا بمدرسة العدل بالبحيرة
انتقل منذ قليل فريق من نيابة وادى النطرون برئاسة المستشار سامح حشيش رئيس النيابة ضم عمرو كامل وعمرو النووى وكلاء النائب العام لمستشفى النوبارية المركزى لإجراء تحقيق عاجل فى واقعة تسمم 81 تلميذًا بمدرسة العدل الابتدائية التابعة لقرية أبو بكر الصديق التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بالبحيرة بعد تناولهم ترمس من كانتين المدرسة .

يشار إلى أنه منذ قليل أصيب 81 تلميذًا بمدرسة العدل الإبتدائية التابعة لقرية أبو بكر الصديق التابعة لإدارة أبو المطامير التعليمية بالبحيرة بعد تناولهم ترمس من كانتين المدرسة.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، مدير عام الطب الوقائى، أنه بعد الكشف وفحص التلاميذ تبين أن أسباب التسمم استخدام مياه غير صالحة للاستهلاك الآدمى لصناعة الترمس ما أدى إلى حدوث التسمم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية وأخذ عينات من بقايا الطعام ومن متحصلات القىء وأخذ عينات من المياه بالمدرسة، وجارٍ تقديم كل الإجراءات العلاجية لهم.

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مصر 365