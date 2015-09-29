ضبط ثلاثة بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة فى بنى سويف

تمكنت مباحث مركز شرطة سمسطا، جنوب بنى سويف، برئاسة المقدم أحمد عبدالعظيم، رئيس مباحث المركز، من ضبط محمود .ح.م سائق مقيم بندر سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2015/3376 إدارى مركز سمسطا، وضبط جمال .ر.ك فلاح مقيم مازورة مركز سمسطا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/3293 إدارى مركز سمسطا.

من ناحية أخرى تمكن المقدم أحمد على رئيس مباحث مركز شرطة ببا، من ضبط عبد الرحمن .س.ع عاطل مقيم قمبش مركز ببا، وبحوزته فرد خرطوش عيار 16، تحرر له المحضر رقم 2015/5668 إدارى مركز ببا.