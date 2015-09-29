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ضبط عاطل بحوزته 37 لفافة هيروين فى طنطا

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ضبط عاطل بحوزته 37 لفافة هيروين فى طنطا ضبط عاطل بحوزته 37 لفافة هيروين فى طنطا
تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطل سبق اتهامه في 6 قضايا ضرب ومشاجرة وتبديد مقيم منطقة سيجر أول طنطا وبحوزته37 لفافة هيروين تزن 50 جراما وميزان حساس ومطواة بقصد الاتجار.

كانت معلومات قد وردت للمقدم أحمد العايدي رئيس قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الغربية بقيام تامر أ م ع 36 سنة عاطل سبق اتهامه فى 6 قضايا (ضرب - مشاجرة - تبديد) مقيم بمنطقة سيجر أول طنطا بالاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطة الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية من قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم أول طنطا لاستهداف المتحرى عنه بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبحوزته 37 لفافة هيروين تزن 50 جراما، ميزان حساس ومطواة ومبلغ 155 جنيهًا، وهاتف محمول تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 19780 جنايات قسم أول طنطا تم إخطار اللواء وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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