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هل تساقط الشعر بكثرة أمر طبيعي؟

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هل تساقط الشعر بكثرة أمر طبيعي؟ هل تساقط الشعر بكثرة أمر طبيعي؟

الثلاثاء 29-09-2015 15:03

  يتساقط  الشعر أحيانً بكثرة على غير المعتاد. من هنا علق الخبراء على هذا الأمر بأنّ ما يحدث هو أمر طبيعي، فالشخص العادي يفقد ما بين 60 إلى 100 شعرة في اليوم. ولكن يختلف ذلك من شخص إلى شخص إلى آخر. فذوات الشعر الطويل قد تفقدن  أكثر من ذوات الشعر القصير، ولكن هناك عوامل أخرى قد تؤثر على تساقط الشعر، وتجعل من هذا التساقط أمراً مزعجاً لابد من علاجه.

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إليك هذه العوامل التي تؤثر على تساقط الشعر لتتجنبيها قدر الإمكان:
1.الإجهاد والإرهاق يؤثران جدًا على صحة شعرك ويؤديان إلى تساقطه.
2.اتباع نظام غذائي غير متوازن تزيد من تساقط الشعر بينما يقلل النظام الصحي المتوازن من تساقط الشعر.
3.تغيرات الجو تؤثر على تساقط الشعر ففي أواخر الصيف يتساقط الشعر أكثر من الشتاء نتيجة الرطوبة وارتفاع درجه الحرارة في الصيف.
4.العلاجات الكيميائية كتلوين وفرد الشعر باستمرار تؤديان إلى تقصف الشعر وتساقطه. لذا فإنّ كنت من عاشقات صبغ وفرد الشعر احرصي على غسل الشعر بشامبو خالٍ من الكبريتات مع استخدام أقنعة مغذية الشعر باستمرار.
5.استخدام مصففات الشعر وبالأخص فرشاة التصفيف تؤدي إلى تساقط الشعر بكثرة؛ كما أنّ درجات الحرارة العالية تتلف الشعر وتكسره.
6.عدم قص أطراف الشعر بانتظام كل شهرين على الأقل يزيد من تساقط الشعر.
7.أما عن السبب الأكثر شيوعاً لفقدان الشعر هو نقص فيتامين D وفيتامين B12 وكذلك نقص السكر فقومي بعمل التحاليل اللازمة لمعرفة سبب تساقط الشعر، واستشيري طبيبك إذا لاحظت أنّ الأمر أكثر من المعتاد.

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