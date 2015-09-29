أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

نصيحة 16: القرفة لتكبير الشفاه على طريقة كـAngelina Jolie

Google+ Print
نصيحة 16: القرفة لتكبير الشفاه على طريقة كـAngelina Jolie نصيحة 16: القرفة لتكبير الشفاه على طريقة كـAngelina Jolie

الثلاثاء 29-09-2015 20:07

تتميز أنجلينا دائماً بجمال وتألق ونعومة شفاهها، وذلك نتيجة قيامها ببعض الأمور التجميلية كروتين دائم للعناية بشفتيها.
وعن هذا الروتين ذكرت أنجلينا أنها تقوم بعمل قناع بسيط جداً لشفاهها، وأنها أخذت هذا الماسك من جدتها، وبدأت بتطبيقه منذ ذلك الوقت حتى الآن، وذلك حتى تستمر في الحصول على شفاه ممتلئة ومتألقة.
إليك سر هذا القناع في ما يلي:
المكونات:
• ملعقة من القرفة المطحونة.
• ملعقة من الفازلين.
الطريقة:
امزجي المكونات معاً، وافركي شفتيك بالمزيج، واتركيه قليلاً، ثم اشطفيها جيداً بالماء الفاتر، فهذه الوصفة ستترك شفاهك منتفخة ومتألقة مع الابتعاد عن الالتهابات التي قد تسببها الوصفات الأخرى، فالقرفة تحفز على تدفق الدم إلى الشفاه، مما يزيد من توهجها طبيعياً دون أي التهابات أو احمرار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي