نصيحة 16: القرفة لتكبير الشفاه على طريقة كـAngelina Jolie

تتميز أنجلينا دائماً بجمال وتألق ونعومة شفاهها، وذلك نتيجة قيامها ببعض الأمور التجميلية كروتين دائم للعناية بشفتيها.

وعن هذا الروتين ذكرت أنجلينا أنها تقوم بعمل قناع بسيط جداً لشفاهها، وأنها أخذت هذا الماسك من جدتها، وبدأت بتطبيقه منذ ذلك الوقت حتى الآن، وذلك حتى تستمر في الحصول على شفاه ممتلئة ومتألقة.

إليك سر هذا القناع في ما يلي:

المكونات:

• ملعقة من القرفة المطحونة.

• ملعقة من الفازلين.

الطريقة:

امزجي المكونات معاً، وافركي شفتيك بالمزيج، واتركيه قليلاً، ثم اشطفيها جيداً بالماء الفاتر، فهذه الوصفة ستترك شفاهك منتفخة ومتألقة مع الابتعاد عن الالتهابات التي قد تسببها الوصفات الأخرى، فالقرفة تحفز على تدفق الدم إلى الشفاه، مما يزيد من توهجها طبيعياً دون أي التهابات أو احمرار.