تقرير – تشيلسي يفكر في ضم براهيمي

يفكر نادي تشيلسي في ضم الجزائري ولاعب بورتو ياسين براهيمي خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير لتدعيم صفوفه.

وحسبما ذكر موقع توتو ميركاتو ويب الإيطالي فإن تشيلسي يرغب في تدعيم صفوفه خاصة في ظل البداية الكارثية له في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وبعد مرور سبع جولات من الدوري الإنجليزي حتى الآن لم يحقق تشيلسي الفوز إلا مرتين فقط ويحتل المركز الـ14 في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط.

وكان الشرط الجزائي في تعاقد براهيمي مع بورتو يبلغ 50 مليون يورو، قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق لرفعه إلى 60 مليون يورو قبل عدة أيام.

ويحل تشيلسي ضيفا على بورتو يوم الثلاثاء لمواجهته في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة السابعة.

ومن المحتمل أن يغيب براهيمي عن المباراة بسبب إصابة تعرض لها في الركبة خلال مباراة لبورتو في الدوري البرتغالي.