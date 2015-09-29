التليجراف: أى تحالف مع روسيا بشأن سوريا يجب أن يراعى الطائفة السنية

نشرت صحيفة التليجراف البريطانية مقالا يرصد المفاوضات الجارية بالجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بمدينة نيويورك للتوصل إلى حل بشأن الحرب الأهلية المستعرة بجنبات الدولة السورية منذ العام 2011، ولتنسيق الجهود بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا التى وسعت نطاق تدخلها العسكرى لمناصرة نظام بشار الأسد.

ويرى المقال أن أى تدخل عسكرى أو تنسيق للجهود بين روسيا وقوى الغرب يجب أن يأخذ فى الاعتبار أبناء الطائفة السنية، وبالأخص القوة المعتدلة منهم، فمساندة بشار الأسد حليف إيران الشيعية قد يساء فهمه بين أبناء السنة الذين يعتقدون أنهم يتعرضون لاضطهاد بسوريا، وقد يمثل ذلك فرصة ذهبية لداعش والنصرة لضم مزيد من المتطوعين والمقاتلين.

وكان الرئيس الأمريكى "باراك أوباما" قد شدد على ضرورة تنحى الرئيس السورى "بشار الأسد" لما ارتكبه من جرائم فى حق الشعب السورى، وأن مسألة بقائه قد تكون ضرورة حالية لكنه من المستحيل العودة إلى وضع ما قبل العام 2011 بسوريا وبقاء الأسد ومساعديه بسدة الحكم، وهى رؤية متنافرة مع نظيرتها الروسية التى تتمسك ببقاء الأسد فى الحكم من أجل إنهاء الحرب الأهلية بسوريا.

وكانت سوريا قد شهدت تدخلا عسكريا واسع النطاق من قبل حليفة بشار الأسد روسيا، وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد صرح بأن قواته متواجدة بسوريا لمحاربة الارهاب، وهو المصطلح الذى يعتبره مقال التليجراف غير محدد وقد يشمل أى معارض لنظام بشار الأسد وليس فقط التنظيمات الأصولية مثل داعش التى تضم العديد من المقاتلين الروسيين وتنظيم جبهة النصرة.



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