المقاومة اليمنية تسيطر على جبل "البلق" المطل على سد مأرب

سيطر طيران التحالف العربى، الذى تقوده السعودية بجانب الجيش الوطنى اليمنى والمقاومة الشعبية الموالية للشرعية، على جبل "البلق" الاستراتيجى الذى يطل مباشرة على سد مأرب التاريخى.

وقالت مصادر يمنية، حسبما نقلت قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن قوات التحالف العربى سيطرت على أجزاء واسعة من منطقة "حمة المصارية"، غربى مأرب، وجبال البلق والجفينة".

وأشارت المصادر إلى أن قوات التحالف والمقاومة الشعبية والجيش الوطنى الموالى للشرعية تقوم بعمليات تمشيط للمواقع المطلة على السد، بالإضافة إلى مواقع المتمردين الحوثيين، لافتا إلى أنه تم قذف مخازن الذخائر التابعة لمليشيات الحوثى وصالح خلف سد مأرب.

يشار إلى أن قوات التحالف شنت، فى وقت سابق، هجوما بريا واسعا للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط، الواقعة فى وسط اليمن تمهيدا للتقدم نحو العاصمة اليمنية صنعاء.

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