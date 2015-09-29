أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل شخص فى انفجار لغم بمحيط مطار عدن

Google+ Print
مقتل شخص فى انفجار لغم بمحيط مطار عدن مقتل شخص فى انفجار لغم بمحيط مطار عدن
قتل أحد أفراد فريق نزع الألغام وأصيب اثنان آخران فى انفجار لغم أرضى، اليوم الثلاثاء، بمحيط مطار عدن الدولى جنوب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية لموقع "المصدر أونلاين" الإخبارى اليمنى، أن اللغم انفجر أثناء عمليات إزالة الألغام بجوار سور مطار عدن الدولى، وأن الفريق نجح فى نزع لغم كانت ميليشيات الحوثيين قد زرعته، وفى طريق عودتهم إلى المطار انفجر لغم بسيارتهم.

كانت ميليشيات الحوثيين وصالح قد قامت بزرع المئات من الالغام بمواقع متفرقة من عدن قبل انسحابها وأدى انفجار الألغام إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين، وتقوم الفرق الهندسية بتمشيط الأحياء فى عدن لإزالة الألغام.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365