مقتل شخص فى انفجار لغم بمحيط مطار عدن

قتل أحد أفراد فريق نزع الألغام وأصيب اثنان آخران فى انفجار لغم أرضى، اليوم الثلاثاء، بمحيط مطار عدن الدولى جنوب اليمن.

وأوضحت مصادر محلية لموقع "المصدر أونلاين" الإخبارى اليمنى، أن اللغم انفجر أثناء عمليات إزالة الألغام بجوار سور مطار عدن الدولى، وأن الفريق نجح فى نزع لغم كانت ميليشيات الحوثيين قد زرعته، وفى طريق عودتهم إلى المطار انفجر لغم بسيارتهم.

كانت ميليشيات الحوثيين وصالح قد قامت بزرع المئات من الالغام بمواقع متفرقة من عدن قبل انسحابها وأدى انفجار الألغام إلى مقتل وجرح العشرات من المواطنين، وتقوم الفرق الهندسية بتمشيط الأحياء فى عدن لإزالة الألغام.

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