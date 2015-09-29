أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أمريكا تفرض عقوبات على عدد من قادة تنظيم داعش

Google+ Print
أمريكا تفرض عقوبات على عدد من قادة تنظيم داعش أمريكا تفرض عقوبات على عدد من قادة تنظيم داعش
أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات، اليوم الثلاثاء، على عدد من كبار قادة تنظيم داعش، وشخصيات مالية وصنفت جماعات إضافية وشخصيات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 15 شخصية من داعش، منهم مؤيدون ومساعدون.

وقال أدم جيه سزوبين، القائم بعمل وكيل وزير الخارجية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية: "تظل الخزانة على موقفها الذى لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية للتنظيم وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة بالنظام المالى الدولي."
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365