أمريكا تفرض عقوبات على عدد من قادة تنظيم داعش

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات، اليوم الثلاثاء، على عدد من كبار قادة تنظيم داعش، وشخصيات مالية وصنفت جماعات إضافية وشخصيات على أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على 15 شخصية من داعش، منهم مؤيدون ومساعدون.

وقال أدم جيه سزوبين، القائم بعمل وكيل وزير الخارجية لشئون الإرهاب والمخابرات المالية: "تظل الخزانة على موقفها الذى لا يلين بشأن تجفيف الموارد المالية للتنظيم وحرمان هذه الجماعة الإرهابية العنيفة من الاستفادة بالنظام المالى الدولي."

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