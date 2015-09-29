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بالصور.. اشتباكات بين شرطة الاحتلال و فلسطينيين فى مدينة رام الله

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اشتبكت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، مع عدد من الفلسطينيين فى مدينة رام الله بسبب اعتداءات المستوطنيين على المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء.

واستخدمت شرطة الاحتلال الغازات المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية والرصاص المطاطى، لتفريق المحتجين مما أدى إلى إصابة العديد منهم.

يذكر أن شرطة الاحتلال الإسرائيلى، تفرض حصاراً على المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى اقتحام عشرات المستوطنين لباحاته، بمناسبة "الغفران وعيد العرش".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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