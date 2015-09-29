هاشتاج «حملة_مليون_شكر_للملك_سلمان» يتصدر « تويتر»

دشن عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج بعنوان “حملة_مليون_شكر_للملك_سلمان”، للتعبير عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لقراراته الحاسمة، وخدمته للحجيج.

وفور إطلاق الهاشتاج تفاعل كثيرون من مختلف دول العالم معه وصنف بعد ساعات من إطلاقه كأكثر الهاشتاجات تداولاً.

وجاءت بعض التغريدات من مغردين خليجيين وعرب وحتى أجانب، شكروا بها الملك سلمان، ومدحوا المملكة العربية السعودية بما تقدمه من أجل شعبها، وكتبوا بعض الأدعية التي أرادوا بها الرعاء للمملكة بأن يحفظها الله ويديم عليها الرخاء والأمن والأمان.