بالفيديو.. رئيس جامعة سوهاج يواصل متابعاته لبداية العام الدراسي‎

واصل الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج ، يرافقه الدكتور صفا محمود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اليوم الثلاثاء، متابعته لسير أعمال الدراسة للعام الجامعي 2015/2016 في فصلها الدراسي الأول.

أعلن رئيس الجامعة في جولته بمقر الجامعة الجديدة، أن الجامعة حريصة إلي أبعد حد علي تسهيل أعمال الدراسة وتذليل كافة العقبات التي من شأنها التأثير بصورة سلبية علي التحصيل العلمي وكافة الأنشطة الجامعية.

وأن الجامعة تعمل في مصلحة الطالب حتي في الأمور التي تكون خارج الجامعة من وسائل مواصلات، وأكد رفض كافة الأعمال الحزبية والدعاية الانتخابية داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلي أن التثقيف والوعي السياسي مطلوب والجامعة سوف تساعد علي تطويره لدي الطلاب، ولكن التحزب والتشتت إلى أحزاب وتيارات مرفوض نهائياً.

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