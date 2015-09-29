أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفارة مصر لدى موسكو تستضيف زاهي حواس للترويج السياحي في الأقصر وأسوان

Google+ Print
سفارة مصر لدى موسكو تستضيف زاهي حواس للترويج السياحي في الأقصر وأسوان سفارة مصر لدى موسكو تستضيف زاهي حواس للترويج السياحي في الأقصر وأسوان

استضاف دكتور محمد البدري سفير في روسيا محاضرة موسعة لعالم الآثار دكتور زاهي حواس في مقر السفارة شارك فيها لفيف من الصحفيين والمهتمين بالآثار المصرية ومن معاهد الاستشراق والسفراء الأجانب، حيث قدم  حواس عرضاً للآثار المصرية الفرعونية خاصة في الأقصر وأسوان وأهم الاكتشافات الحديثة.

أكد حواس على أن مصر دولة آمنة، مشيرًا إلى أن السياحة في الأقصر وأسوان تمثل قيمة ثقافية مضافة كبيرة يجب استغلالها من قبل السائحين الروس، كما استعرض أهم الآثار في الأقصر وأسوان واختتم المحاضرة بحوارات صحفية مع وسائل الإعلام الروسية.

من جانبه أكد دكتور محمد البدري أن هذه الفعالية تصب بشكل كبير في مساعي السفارة لدفع حركة السياحة الروسية إلى صعيد مصر، خاصة الأقصر وأسوان، والتي تسعي السفارة جاهدة مع السلطات الروسية لتوسيع نطاق التوصيات الرسمية الروسية لتشمل المدينتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر