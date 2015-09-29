الشرق الأوسط يحتفل بـ «اليوم العالمي لمحبي القهوة» اليوم

أعلنت شركة مطاعم “دنكن دوناتس” وهي واحدة من سلاسل المطاعم الرائدة للمعجنات والقهوة في العالم، عن تخصيص يوم 29 سبتمبر كـ “يوم عالمي للقهوة ومحبيها” في الشرق الأوسط.

وقال جون كوستيلو، رئيس التسويق العالمي والابتكار بالشركة “لقد كان اليوم الوطني للقهوة دائما واحدا من الأيام المفضلة لدينا في الولايات المتحدة، ولهذا السبب نحن متحمسون جدا لأن نحتفل به في مطاعمنا في جميع أنحاء العالم.. إن قهوتنا تساعد على إبقاء ضيوفنا يعملون طوال اليوم وتجلب الفرح لهم في جميع أنحاء العالم كل يوم”.

وصادف العام الماضي المرة الأولى التي توسع فيها دنكن دوناتس هذه الحملة الترويجية وصولا إلى المستوى العالمي.

يذكر أن دنكن دوناتس تعتبر قائدة في مجال القهوة منذ أكثر من 60 عاما باعت فيها حوالي 1.8 مليار كوب من القهوة عالميا حتى العام 2013.

ونشأت فكرة العلامة التجارية للشركة، من فكرة الجمع بين القهوة والكعك، إذ إن الناس يستمتعون بتغميس الكعك في قهوتهم، وهو ما ألهم الشركة إلى تسميتها بدنكن دوناتس.