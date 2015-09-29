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بالصور.. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمطعم فى سوهاج

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بالصور.. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمطعم فى سوهاج بالصور.. ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام بمطعم فى سوهاج
شن ضباط مباحث ، منذ قليل، بمديرية أمن سوهاج، برئاسة الرائد إبراهيم الشحات، وكيل الإدارة حملة تموينية مكبرة استهدفت واحدًا من أكبر وأشهر مطاعم المحافظة، وتمكنت من ضبط كمية كبيرة من المأكولات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات ومأكولات منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزيرـ مدير أمن سوهاج- قد تلقى بلاغا من إدارة مباحث التموين يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام مطعم "وصاية الجمهورية" بناحية شارع الجمهورية دائرة قسم ثان سوهاج بحيازته سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وذلك لبيعها بالسوق مخالفا للقانون والقرارات التموينية محققا من وراء ذلك مكاسب مالية غير مشروعة.

وتم الدفع بحملة أسفرت عن ضبط ر و ا ح 33 عاما مدير مسئول مكان تجهيز المأكولات لمطعم وصاية مقيم بدائرة قسم ثان سوهاج وضبط 26 طبقا من القشطة الرومى زنة الطبق كليو و8 كيس مشروم زنة الكيس 700 جرام و4 كيس لحوم مفرومة زنة الكيس 570 جراما و3 كيس كابوريا زنة الكيس 750 جراما سلعا مجهولة المصدر وغير مدون عليها أى بيانات، وتم ضبط 1 كيلو جرام زبادى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم تحرير محضر بالواقعة برقم 2 أحوال إدارة مباحث التموين، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بحيازة المضبوطات بقصد التربح بطريقة غير مشروعة تم التحفظ على المضبوطات، وجارى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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