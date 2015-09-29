لو عايز تشيل حديد.. قوى عضلاتك بالبيض والحمص والعدس

رياضة رفع الأثقال تحرق المزيد من الطاقة فى شكل من الجليكوجين فى العضلات، لذلك يحتاج النظام الغذائى الخاص بك أيضاً وجبة صحية من الكربوهيدرات لتجديد مخازن الجليكوجين فى العضلات وزيادة الأنسولين.

وفى هذا السياق كشف الموقع العالمى "Health Digezt" أن هناك بعض الأطعمة التى تساعدك على بناء عضلات أكبر، وتشمل:

1- البيض

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2- الحمص

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3- العدس

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>يعتبر البيض غذاء العضلات عند الذكور، حيث كل بيضة تأتى محملة بحوالى 5 إلى 6 جرامات من البروتين، ويعتبر البروتين الموجود بالبيض، هو البروتين الأكثر استعمالاً بسهولة مع أعلى قيمة بيولوجية من أى غذاء آخر، وهذا يعنى أن البروتين فى البيض يستخدم بأكبر قدر من الكفاءة لنمو العضلات.>يعتبر الحمص مصدر كبير للكربوهيدرات، حيث يحتوى على 45 جراماً من الكربوهيدرات بطيئة المفعول لكل كوب، وهذا جنبا إلى جنب مع 12 جراما من الألياف.>كوب من العدس المطبوخ يحتوى على 18 جراما من البروتين و40 جراما من الكربوهيدرات، كما أنه رخيص وغير مكلف ويتميز بطول العمر الافتراضى.