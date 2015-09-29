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"الصحة العالمية": أكثر من 30% من وفيات مصر والعالم ناتجة عن أمراض القلب

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"الصحة العالمية": أكثر من 30% من وفيات مصر والعالم ناتجة عن أمراض القلب "الصحة العالمية": أكثر من 30% من وفيات مصر والعالم ناتجة عن أمراض القلب
أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الأمراض القلبية الوعائية تتصدر أسباب الوفيات فى جميع أنحاء العالم، وأن عدد الوفيات الناجمة عن هذه الأمراض يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أى أسباب الوفيات الأخرى.

وأشار أطباء القلب المحتفلون باليوم العالمى للقلب بالقاهرة ، إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن الأمراض القلبية والوعائية تعد السبب الأول للوفاة فى والعالم، ومسئولة عن ثلث مجموع الوفيات العالمى، وأن هناك 26% من النساء يخضعن لعمليات قسطرة قلبية مقابل 36% للرجال.

وطبقا لإحصائيات حديثة، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة قبل الوصول إلى المستشفى 18% للمرأة مقارنة بـ26% للرجال.

وأكد أطباء قلب أنه يمكن تجنب حوالى 70% من الوفيات والمضاعفات الناتجة عن أمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق الكشف المبكر عن عوامل الخطورة المسببة لأمراض القلب التى تشمل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكرى واختلال فى الدم وزيادة الوزن والتدخين وقلة الحركة والضغط النفسى.

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مصر 365

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