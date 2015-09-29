دراسة تنصح بعدم لجوء مريضات السرطان للإجهاض أو تأجيل العلاج

قال متخصصون فى علاج السرطان إن النساء الحوامل اللاتى تشخص إصابتهن بمرض السرطان لا يحتجن إلى الإجهاض وبوسعهن البدء فيه فورا دون القلق بشأن الآثار الجانبية للعقاقير أو العلاج الإشعاعى على الأجنة.

وأظهرت دراسة أجريت على 129 طفلا تتراوح أعمارهم بين عام وثلاثة أعوام تعرضوا لعلاج السرطان قبل الولادة تطور وظائف المخ والقلب بصورة طبيعية بالمقارنة بأطفال لم يمروا بهذه الظروف اثناء الحمل.

وقال فريدريك أمانت أستاذ طب أورام النساء بمستشفيات جامعة لوفين فى بلجيكا الذى قاد فريق البحث أمس الاثنين "تظهر نتائجنا أن الخوف من علاج السرطان ليس سببا لإنهاء الحمل وأنه يجب عدم تأجيل علاج الأم وأن من الممكن إعطاء علاج كيماوى"، وقدم بحثه للمؤتمر الأوروبى للسرطان فى فيينا ونشره فى دورية نيو انجلاند الطبية.

ودرس فريق أمانت حالات 129 طفلا من بلجيكا وهولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وقارنها بمجموعة من الأطفال ولدوا لأمهات لم يصبن بالسرطان، وكانت أنواع السرطان الأكثر شيوعا بين الأمهات سرطانات الثدى والدم.

وتعرض 89 من الأطفال للعلاج الكيماوى قبل الولادة بينما تعرض أربعة للعلاج الإشعاعى وسبعة للعلاج الكيماوى والإشعاعى و13 للجراحة بينما تعرض طفل لعقار هرسبتين لعلاج السرطان وآخر للانترفيرون بيتا، ولم تتلق 14 من الأمهات المصابات بالسرطان العلاج أثناء الحمل.

وقال أمانت "لم نجد اختلافات كبيرة فى النمو الذهنى بين الأطفال الذين تعرضوا للعلاج الكيماوى أو الإشعاعى أو الجراحة وحسب ومن لم يتعرضوا للعلاج."

لكنه نبه إلى أن هناك قيودا على دراسته وقال "تشمل بياناتنا أنواعا كثيرة من العلاج الكيماوى لكننا لا نستطيع أن نضمن أن جميع أنواع العلاج الكيماوى آمنة."

وقال بيتر ناريدى المتخصص فى طب الأورام والذى لم يشارك فى الدراسة إن هذه النتائج يجب أن تكون "مطمئنة" لمريضات السرطان الحوامل اللاتى يشعرن بالقلق بشأن الخيار الأفضل بالنسبة لهن ولأطفالهن.

وأضاف "الرسالة المهمة فى هذه المرحلة ليست أنه يجب أن يبدأ الأطباء فى علاج السرطان على الفور وحسب بل عليهم أيضا محاولة الحفاظ على الحمل لأقرب وقت ممكن من الموعد المقرر للولادة."

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