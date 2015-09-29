الخميس.. خيري رمضان ضيف أولي حلقات الموسم الثاني من «أبلة فاهيتا» علي سي بي سي

يحل كل من الإعلامي خيري رمضان، والمطربة غالية بن علي، ضيوفا على برنامج “أبلة فاهيتا” في الحلقة الأولى، من الموسم الثاني له، والذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، على قناة “سي بي سي”، وذلك يوم الخميس المقبل، في تمام الحادية عشر مساءا.

> ويتحدث الضيوف عن أبرز المواقف الطريفة التي تعرضوا لها، وأهم محطاتهم الخاصة والعملية، ويتحدثون عن رأيهم في الوضع الحالي بطريقة ساخرة، فيما تستعرض أبلة فاهيتا أهم الإحداث الساخرة التي حدثت على مدار الأسبوع، لتناقشها بطريقتها الخاصة كما هي العادة.

> أبلة فاهيتا، استضافت في الموسم الأول عددا من نجوم الفن ورموز المجتمع، مثل المطربة أمينة، والفنان أحمد فهمي، ومحمود العسيلي، والفنان سمير غانم، وفرقة “وسط البلد”، وآخرين، ليحقق البرنامج نجاحا ساحقا في موسمه الأول ويشهد تفاعلا كبيرا معه، كما فاز بالجائزة الكبرى في مهرجان “كان ليونز” العالمي.