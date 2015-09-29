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«النيوزويك» تبرز تغطية «الحياة» لاجتماعات الأمم المتحدة

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شريف بركاتأبرزت صحيفة النيوزويك الأمريكية وجود قناة الحياة الفضائية ضمن كبريات وسائل الإعلام التي كانت تغطى فعاليات الدورة السبعين للأمم المتحدة ومنها تغطية زيارة بابا الفاتيكان للأمم المتحدة وأشارت النيوزويك فى ختام تقرير لها” مرفق” أن العديد من وسائل الإعلام على مستوى العالم،غطت هذه الزيارة ومنها BBC وقناة الحياة الفضائية المصرية ووسائل إعلام من كندا وتركتمستان.

وتطرقت الصحيفة لوجود الإعلامى شريف بركات المذيع بقناة الحياة في تغطية زيارة البابا الذى صرح للنيوزويك قائلًا: “إن زيارة بابا الفاتيكان للأمم المتحدة تشبه نزول الرجل على سطح القمر”.

 

 

النيويورك الأمريكية تبرز تغطية «الحياة» لاجتماعات الأمم المتحدة..وتنشر تصريحات لشريف بركات‎

النيويورك الأمريكية تبرز تغطية «الحياة» لاجتماعات الأمم المتحدة..وتنشر تصريحات لشريف بركات‎

 

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