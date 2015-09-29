إصابة سيدة وطفلتها إثر اصطدام قطار بـ”توك توك” في السويس

شهدت منطقة مزلقان المثلث بحي الاربعين بالسويس، ظهر اليوم، اصطدام قطار خط (الإسماعيلية – السويس) بتوك توك يستقله سيدة وطفلتها، مما أدى إلى انقلابه وأسفر عن أصابتهما بكسور.

تلقى الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، أخطارًا من قسم طوارئ المستشفى العام بوصول ” نورهان . غ . م ” 22 سنه ربة منزل و طفلتها ” سهر . س ” تبلغ من العمر عام بكسور وجروح وتهتك في القدم على خلفية انقلاب التوك توك بعد أن صدمهم قطار خط (السويس – الإسماعيلية) بمنطقة المثلث.

وقال مصدر طبي في تصريحات خاصة إن السيدة والطفلة حالتهم مستقرة وتم اسعافهم، وجاري تحرير محضر بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

وأكد مصدر بهيئة سكة حديد السويس إن القطار يعمل بشكل طبيعي، وإن الحادث لم يؤثر على الحركة، وتم رفع مخلفات الحادث بعد دقائق من وقوعه، موضحًا إن التوك توك مر بشكل مخالف أعلى القضبان ولم يلتزم سائقه بالمرور من الأماكن المخصص بمرور السيارات.