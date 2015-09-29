بدء إعادة محاكمة «حبارة» بتهمة الإتصال بداعش بسرية داخل المحكمة

بدأت منذ قليل محكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار صلاح حريز، نظر إعادة محاكمة عادل حبارة ومتهم آخر، فى ضوء إتهامهما بتأسيس جماعة تكفيرية والإتصال بتنظيم “داعش” الإرهابي، وإرتكاب أعمال عنف تستهدف رجال الشرطة والجيش، حيث تنعقد الجلسة فى إطارٍ سرى بداخل غرفة المداولة ، بعيدًا عن أعين ممثلي وسائل الإعلام المتواجدين داخل المحكمة.

وكان المستشار هانى تاج الدين المحامى العام لنيابات الشرقية، قد أحال “حبارة” و7 تكفيريين إلى دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة تأسيس جماعة تكفيرية، والترويج لفكرها الداعى للعنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها، واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء، وحيازة أسلحة ومتفجرات فى استخدامها فى أنشطة إجرامية.