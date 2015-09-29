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مسابقة لطلاب وطالبات مدارس السويس عن ملحمة المقاومة الشعبية

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أبطال السويس

أبطال السويس

كلف اللواء العربي السروي محافظ السويس، عبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم، بتنظيم مسابقة لأفضل موضوع تعبيرعلى مستوى مدارس السويس عن” ملحمة المقاومة الشعبية بالسويس في 24 اكتوبر 1973 ” لتعريف أبناء وشباب السويس الذين لم يعاصروا حرب أكتوبر 1973 بدور المقاومة الشعبية في الدفاع عن السويس وقهر العدو الاسرائيلي، على إن يتم مشاركة جميع طلاب وطالبات مدارس السويس بجميع المراحل المختلفة.

ويتم إعلان عن أسماء الفائزين عن كل مرحلة لتكريمهم ومنحهم شهادات تقدير بواسطة المحافظ بعد الإنتهاء من إحتفالات 24 اكتوبر 2015.

قسم الاربعين اثناء فترة الحرب

قسم الاربعين اثناء فترة الحرب

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