وزير الداخلية يجتمع بمساعديه ومديري الأمن للوقوف على خطة تأمين انتخابات البرلمان

أكد مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، أن جهاز الشرطة جهازًا وطنيًا ملكًا للشعب المصري العظيم، يحمى إرادته ويؤمن حقه فى استكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، ويُبذل كل الطاقات والجهود ومواجهة كافة التحديات لتحقيق إرادته في تأسيس دولة ديمقراطية، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده سيادته، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 الجاري، مع مساعدي الوزير ومديري الأمن المعنيين للوقوف على خطة تأمين المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية القادمة.

في بداية الاجتماع استعرض مجدي عبد الغفار وزير الداخلية محاور الخطة الأمنية الشاملة التى أعدتها الوزارة لتأمين الانتخابات والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها وذلك بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة.

ووجه الوزير بإنشاء غرفة عمليات مركزية وربطها بغرف العمليات بكافة قطاعات الوزارة لتلقى المعلومات واتخاذ القرارات بما يتفق مع ما يستجد من أحداث أو مواقف طارئة.

وأكد الوزير على أن سياسة الوزارة هى تأمين مُجريات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها مع الإلتزام التام والكامل بالحيدة فضلاً عن توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم بحريةً كاملة، مشدداً على أهمية التسهيل والتيسير على المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم المعاونة اللازمة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة حتى يتمكنوا من ممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أن دور رجال الشرطة يقتصر على التأمين الخارجى للمراكز والمقار الانتخابية وعدم التدخل فى مسار العملية الانتخابية أو التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال أو التواجد داخل المقار واللجان الإنتخابية إلا بناءً على طلب من عضو الهيئة القضائية رئيس اللجنة المختصة .. كما وجه سيادته بتكليف ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن للمرور على المقار الإنتخابية من الخارج لرصد أية شكاوى تتعلق بحقوق الإنسان.

شدد على جاهزية القوات لمواجهة أى مواقف أمنية طارئة وإحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى مقار اللجان من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بمقار اللجان بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة من قوات الأمن المركزى وعناصر البحث الجنائي.

وجه باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية لحماية المنشآت الهامة والحيوية بكافة المحافظات ومواجهة كافة العناصر الخارجة على القانون.

وفى نهاية الاجتماع أعرب الوزير عن ثقته فى قدرة وكفاءة رجال الشرطة الأوفياء مع أشقائهم من رجال القوات المسلحة البواسل فى القيام بدورهم الوطنى فى حماية إرادة الشعب المصرى … مؤكداً أن كافة أجهزة وزارة الداخلية سوف تواجه أية محاولة للمساس بمجريات العملية الإنتخابية ، بمنتهى الحزم والحسم وفى إطار القانون.