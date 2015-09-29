«الزراعة»: إطلاق مبادرة “أنت تسال والوزير يجيب” للتفاعل مع فلاحي مصر

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إطلاق مبادرة “أنت تسال والوزير يجيب”، للتفاعل والرد على تساؤلات واستفسارات فلاحي مصر ومزارعيها، والباحثين والمهتمين بالشأن الزراعي، والمستثمرين.

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور عصام فايد، في تصريح اليوم، الثلاثاء، ضرورة التواصل مع الفلاح، وحل مشكلاته حتى يتفرغ للإنتاج والعمل، لافتًا إلى أن مصر دولة زراعية بالأساس ولابد أن تعود إلى سابق عهدها.

وتستقبل الصفحة على الإنترنت استفسارات وشكاوى ومقترحات فلاحي مصر وعلمائها ومستثمريها، لتوجيهها لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

يشار إلى أن وزير الزراعة الجديد أعلن اعتزامه إطلاق عدة مبادرات خلال الفترة المقبلة من أجل حل مشاكل الفلاحين، وزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي من السلع، وتقليل معدلات الفقر الريفي، وتفعيل القدرة التنافسية، كما أكد عزمه على محاربة مافيا التعدي على الأراضي الزراعية، وتحويلها لاستخدامات أخرى، وإعادة هيكلة وزارة الزراعة للحد من الفساد، ومراجعة التشريعات والقوانين لمكافحة التعديات على الأراضى، ومراجعة ملف السماد والتعاونيات، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.