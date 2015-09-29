محافظ الغربية يطالب رئيس مدينة بسيون بسرعة إزالة الإشغالات بمنطقة التنظيم

أصدر سعيد مصطفى محافظ الغربية توجيهاته إلى اللواء مصطفى رحاب رئيس مركز ومدينة بسيون بسرعة إزالة جميع الإشغالات والتعديات من قبل أصحاب المحلات على التنظيم بشارع داير الناحية بقرية قرانشو وعمل محاضر إشغال طريق لأصحاب المحلات وذلك لتيسير الحركة المرورية وحركة المشاة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لمركز ومدينة بسيون للاطمئنان على الخدمات الصحية التى تقدم للمواطنين وسير العملية التعليمية.

كما تفقد المحافظ المستشفى العام ببسيون والعيادات الخارجية وأقسام المستشفى المختلفة، كما التقى بالمرضى واستمع إلى مطالبهم الخاصة بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج بالمستشفى وتحسين الخدمة العلاجية كما تفقد مستشفى صدر بسيون التى تم الانتهاء من إنشائها فى نوفمبر 2014 بتكلفة 12 مليون جنيه، والتى سوف تخدم أهالى محافظة الغربية والبحيرة وكفر الشيخ وذلك بعد تجهيزها بكل الأجهزة الطبية.

كما تفقد المحافظ مركز صحة الأسرة بقرانشو ومدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسى ببسيون ومدرسة قرانشو الإعدادية والتقى بالطلاب داخل الفصول.