محافظ البحر الأحمر يبحث مشكلات سياحة الغوص مع أعضاء غرفة الأنشطة البحرية

التقى اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ظهر اليوم بديوان عام المحافظة بعدد من أعضاء غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، برئاسة المهندس طارق وهبة رئيس مجلس الإدارة، وذلك لبحث مشكلات الغوص بالمحافظة، ودراسة كيفية تطويرها وتنميتها، باعتبارها أحد أهم وسائل جذب السائحين.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية تكثيف الحملات المشتركة من شرطة ووزارة السياحة وأجهزة المحافظة، لمواجهة ممارسة مهنة الغوص بدون ترخيص.

كما طالب المحافظ بضرورة التنسيق مع وزارة السياحة ومجلس غرفة سياحة الغطس لتفعيل تدريب العاملين القائمين بالقطاع.