بالأسماء.. 243 مرشحًا يخوضون الانتخابات البرلمانية فى البحيرة

الدائرة الأولى والتى تضم مركز وبندر دمنهور :

الدائرة الثانية وتضم مركزى المحمودية والرحمانية :



>الدائرة الثالثة وتضم مركز وبندر كفر الدوار :

الدائرة الرابعة وتضم مركزى أبو حمص وإدكو :

الدائرة الخامسة ومقرها مركز رشيد :

الدائرة السادسة وتضم مركزى أبو المطامير وحوش عيسى :

أعلن المستشار عبد الحميد لاشين، رئيس محكمة دمنهور الابتدائية، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالبحيرة، أنه تقدم للترشح 280 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب للمنافسة على 10 دوائر انتخابية بالمحافظة، وتم استبعاد 37 منهم ليصبح العدد النهائى للمرشحين بعد قيام لجنة تلقى الطلبات بفحص أوراق جميع المتقدمين للانتخابات 243 مرشحًا خاصة بعد رفض كافة الطعون المقدمين من المستبعدين.>عبد الباسط غريب أحمد الشرقاوى،، وشهرته عبد الباسط الشرقاوى، علاء رمضان أحمد عبد الرحيم الشرقاوى،، وشهرته علاء الشرقاوى، ياسر عبد العاطى أيوب محمد أيوب، وشهرته ياسر أيوب، على عبد الواحد قطب عتمان،، وشهرته على عتمان، كامل محمود عوض الخضرى، فتحية السعيد كامل زيدان، وشهرتها فتحية زيدان، محمد عبد المقصود محمد عنيم، وشهرته محمدغنيم، عادل محمد عبد القادر عقدة، وشهرته عادل عقدة، عادل عبد الوهاب يونس حماد، وشهرته عادل يونس حماد، علاء الدين راشد سيف الدين إدريس، وشهرته علاء راشد، علاء محمد أحمد زعيتر، حسين رمضان جويلى، أحمد عبد العزيز إسماعيل هميسة، مبروك محمد مبروك زعيتر، مجدى على محمد الشاذلى، أحمد عبد الله محمد البحراوى، سمير محمد العربى، حامد رزق رزق عامر، محمد عبد السلام عبد الوهاب الحوفى، عبد الرؤوف توفيق الطنيخى، أحمد مدين إبراهيم الجندى، حمدى غزال عبد ربه النشار، أحمد إبراهيم الرفاعى، مصطفى محمد عبد العزيز حجاج، محمد عبد الوارث كساب، رمضان محمد يوسف عبد المنعم راضى، إبراهيم راغب إبراهيم عبده، إبراهيم طلعت أحمد مرعى، المعتر بالله أحمد حامد النجار، نجوى حسنى محمد الجرجاوى، أشرف عبد الستار على أحمد الشبراوى، صبرى قطب عبد الحليم قطب، نبيل فكرى سعداوى محمد، محمد ممدوح إبراهيم البطاط، مها مناع جمعة طلبة، سناء أنور محمد برغش، عصام إبراهيم محمد الفقى، هانى قطب الرفاعى، سامية على عيسى بدر، ياسر محمد محمد الغول، شوقى عطا حامد، حسن عبده حسن برغش ، سهير عبد السلام السيد أحمد خيرى، أحمد محمد محمد صيرة، فوزى محمد أحمد بهنسى، أسامة حسن عبد الحليم الحناوى، عادل فتحى عبد العزيز العطار، زهدى زكى نصر الشامى، محمد سعد حسن سلامة، مجدى طلعت عطية، محمد عبد الوهاب بهنسى، عماد فتحى عبد الجواد الشهاوى.>محمد حميدة على البنا، سعد محمد سعد الحيوى، علاء الدين عمرى محمد عبد الجواد صالح، محمد عبد الله أحمد الركابيى، عبده محمد يوسف النحال، راغب جبريل خميس السكران، جمال الشرنوبى عوض سعد، أشرف عبد الجواد فتح الله صهوان، مدحت أحمد السيد ابو العز، محى يوسف عبد المولى بدر، أحمد عبد الرحمن محمد ، سعيد فتح الله حسن، عصام الدين مخرى مامون محمد القاضى، إبراهيم محمد الرحمانى فتح الله رمضان، بلال حامد النحال، محمود محمد على العوجى، محمود ناجى الشربينى، محمد غنيمى عبد ربه .> حامد فتحى حامد البربرى، عبد الناصر محسن محمد نعيم، عماد فوزى محروس، أحمد عبد العزيز محمد عبدالله، محمد سعد محمد تمراز، محمد أحمد مزروع، كوثر حامد، عمرو على الزقم، محمد أحمد عيشيبة، إسلام أحمد على المغربى، محمود عبدالله مبروك هيبة، فوزى المغازى، أحمد حسين عوض مرسى ـ إسماعيل محمد العسكرى، عبد العاطى حامد إسماعيل، أحمد عبد الحى، أحمد أنور عيسى محمد كريم، مصطفى كامل ، أبو زيد متولى محمد حسانين محمد وصال محمد يوسف أحمد طه، زكريا عبد الرحيم رحومة العزومى، صلاح عبد القادر عبد السلام البنا، مصنور سالم محمد عبد الله، تهامى عبد الماجد تهامى فتح الباب، كامل كامل محمد يونس، عصام السيد على محمود، عبد الحميد على أحمد هاشم، صابر على أحمد النجار، محمد محمد عيسى عبد الله ، محمد بخيت على بخيت، محمد شحاته سعد شحاته، عماد أحمد على علونى ،ناصر حداد، عيد على مهدى بلبع، محمود عادل سعد جادالله شعلان، وشهرته محمود عادل شعلان .> أحمد محمد حسن شيبه، وشهرته هانى شيبه، حسن عبد المولى أحمد زكى، على السيد عطا عبد العزيز، أحمد أحمد على صوابى، حمدى محمود على محمد عفيفى، عادل حسن أبو الفتح الطنيخى، مسعد محروس عبد العزيز بدر، أحمد عبده محمد عرجاوى، محمود راشد موسى حبيب، ربيع محمد الطيار، رأفت حسين يوسف اللافى، محمد حسن عبيد السيد أحمد، جلال سعد حسن حسن، إسلام محمد حسنى خليل، محمد عبد الله زين الدين، علاء الدين محمود بكر البخشوان، فوزى أحمد عبد المقصود السمان، إبراهيم محمد محمد صالح.> سامح محمد عبد المحسن على شاور، أبو العلا أبو العلا عبد الهادى، محمد محمد عباس محمد عباس، صلاح محمد عبد الله حجر، مصطفى أحمد مصطفى سرور العش، طارق إبراهيم عاشورالسمرى، وشهرته أحمد السمرى، محمد حسن محمد أبو عطية، محمد إبراهيم محمد خطاب .

منصور عبد الجواد محمد الوليد، سمير إبراهيم محمد السيد أحمد، عصام محمد الصافى قاسم، محمد محمود عبد المعطى إبراهيم، محمود فوزى خليل حسين زهران، أيمن محمد عزت أحمد عبد الرازق، محمد مبروك الصياد فرج، حسام منور منصور موسى، محمد عبد الغنى عبد اللطيف صقر، عبد الله عبد العاطى عبدالله عوض، حمدى عبد الوهاب عثمان، وشهرته حمدى عبد الوهاب، جابر محمود عثمان محمود، وشهرته جابر القطفى، عبد المنعم إبراهيم أبو السعد، محمود سيف النصر محمود الجبل، عادل محمود الشريف قريطم، هليل فايز خيرالله الطايل، مجدى سامى رياض بطرس، حسام الدين عبد القادر عبد الحليم، ياسر إدريس غيث، عبد الله حامد محمد إبراهيم، خالد عبد المولى عبد الرزاق خطيب، وشهرته خالد أبو خطيب، أسامة رمضان عبيد عبد الله، محمد صلاح عباس عبد الجليل خليفة، رفعت حسين فريحه دياب، سامى صبحى البدرى السيد، محمد فورى عبده محمد، علاء حمدى عبد المقصود قريطم، إبراهيم عبد الحميد خليفة، عبير عبد النبى محمد حسنين، وشهرتها عبير الحناوى، وليد بدر الدين غزالى بدر، وشهرته وليد غزالى.

الدائرة السابعة ومقرها مركز الدلنجات :

فاروق حافظ المقرحى، محمد عطية حسن الحراث، عبد السلام عريف هيوب، حاتم عبد الفتاح السيد خليفة، محمد الدامى عبد العزيز الدامى، هشام السيد إبراهيم رواق، جمال إبراهيم نصرالله بلال، جمال عبد الحميد عبد الحليم المقرحى، أشرف محمود محارب إدريس، عبدالله محمد محمد سعد، محمد محمود محمد على عمارة، محمد إبراهيم محمد الدخميسى، محمد مهنا العوامى، محمد حسين على سعد متولى .

الدائرة الثامنة ومقرها مركز كوم حمادة :

أحمد سيلمان عبد الله عبدالله خليل، عبد العزيز صبحى عمارة، عاصم عبد العزيز مرشد، محمد سمير بلتاجى الشويخ، شريف محمد حسب الله النقراشى، محمد كمال إبراهيم خضر، شاكر محمود ندا، مبروك حلمى خليفة، أحمد كامل عبد المجيد سعد، عبد الفتاح محمد عبد الفتاح حرحش، على على عبد المقصود محجوب، هشام على أحمد على أبو راية، عبد النبى حسن عبد الوهاب يونس، محمد أحمد مبروك عبد ربه أبو حسن، محمد منيب جنيدى، محمد أمين الجيار، حمدى إبراهيم محمد شعبان، سعيد التهامى العبد .

الدائرة الثامة وتضمواد النطرون وبدر وغرب النوبارية :

عبد العاطى مسعود عبد اللطيف حمدية، وشهرته عطية مسعود، أحمد إبراهيم عامر، أحمد أبو العلا محمد، محمد فتحى محمود المقدى، محمد أحمد حسن عبد الله ن ربيع محمود على طه، شرف فتحى محمد محمد جمعة، وشهرته شرف أبو خير، محمد عبد العزيز محمد غنيم، عبد الحليم حميدة عبد الكريم النايض، وشهرته عبد الحليم حميدة النايض، عبد الهادى إبراهيم حسين محمد، وشهرته عبد الهادى بعجر ن محمود محمد أحمد شبيب، أحمد جمال السيد خليل، عمرو عبد العزيز عبد الحميد الديب، محمد محمد متولى عوض، حسين عبد الوهاب حسين فرج، وشهرته العميد حسين، سالم أبو عجيلة زموط، أحمد على عبد الباسط، وشهرته أحمد كتوبة .

الدائرة العاشرة والتى تضم مركزى إيتاى البارود وشبراخيت :

رسمى عبد الله محمد خالد، محمد حامد محمد حجازى، أشرف شفيق بلبلع، علاء الدين سعد عثمان عامر، أشرف شعبان الغنيمى، محمد عزت عرفات، محمد السيد مصطفى حسن عوض، حسام محمد اسماعيل عبد الحليم الصرفى، أيمن طايل إبراهيم طايل، سامى عبد العزيز موسى القالع، أحمد على محمد أبو شلوع، صبرى عبد السلام موسى، محمد شوقى خلل بدر، أشرف عبد المقصود عبد الجيد رحيم أبو سعد، عبد المنعم أنور شمس الدين مصطفى، سعد سيدأحمد مقلد، إبراهيم محروس إبراهيم أبو شادى، مهداوى السيد مهداوى أبو شوشة، عبد اللاه شحاته الشقانى، فيصل ذكى أبو زهرة، شمس الدين أنور شمس الدين مصطفى، مدحت محمد مصطفى محمد، سعد بسبونى بيومى رجب، مصطفى العسكرى، محمد فتحى إبراهيم محفوظ، أحمد صلاح عبد الحليم، محمد هانى رياض شعبان حسن عامر، عمر عبد المجيد محروس، اسماعيل حسانين بدر، جودت يوسف عشرى يوسف عشرى القالع، شعبان كامل عبد القوى ناصر، محمد هانى عثمان الحناوى، ياسر عبد الوهاب عبد الحميد ونس.

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