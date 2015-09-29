وزير السياحة يناقش أزمات المرشدين السياحيين بالأقصر

التقى الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة، اليوم الثلاثاء، عددا من المرشدين السياحيين بمحافظة الأقصر، وذلك لبحث أزماتهم ومشكلاتهم للوقوف عليها، والعمل على حلها فى القريب العاجل، وذلك بقاعة 1 بديوان محافظة الأقصر بكورنيش النيل.

وتحدث أحد المرشدين السياحيين ويدعى "أحمد على محمود"، وأوضح أن الأزمات التى مر بها قطاع السياحة خلال السنوات الخمس الماضية، وأنها أدت بكل أسف إلى بيعهم لمنازلهم وسياراتهم للتمكن من الإنفاق على حياتهم الخاصة وأسرهم، ورد على ذلك وزير السياحة مؤكداً أنه سنوياً يتم تخريج عدد كبير من المرشدين السياحيين، وسوق العمل للإرشاد يقترب من الـ18 ألفا ويزيدون، ومن المفترض أن يزيد أعدادهم فى المستقبل القريب لـ20 ألف سائح فى ظل انخفاض نسبة الاقبال الأجنبى.

وأضاف وزير السياحة – خلال الاجتماع – أن دور السياحة يتمثل فى إدارة العمل فى قطاع الإرشاد السياحى، وأن الوزارة تساهم بالقليل فى أزمات المرشدين السياحيين، وأن الوزارة تخرج القليل لهم، ولابد من وجود مقترحات خارج ملف مساعدة الوزارة للمرشدين، للوصول إلى أفضل الحلول، وكيفية اختيار هذا المرشد لكى يعمل ويخاطر بما يريده فى المستقبل بذلك المجال، بعيداً عن الدولة والوزارة.

وأوضح هشام زعزوع، أن نوعية المرشد اليوم فى مصر تختلف فى أسلوب التعامل مع السائحين الأجانب بمصر، حيث إن المرشد دوره يعتبر محورياً فى تجربة نجاح السائح من عدمه بجمهورية مصر بأكملها، ولابد من مراجعة مستويات المرشدين السياحيين، للوقوف على أهمية رسالتهم ودورهم فى التوعية والتعامل الفعال اليومى مع السائحين بالبلاد، حيث إن ذلك الدور للمرشد السياحى لو تأثر وكان الاختيار عشوائياً سيؤثر ذلك سلبياً على الدولة وقدوم السائحين للبلاد.

فيما شدد الطيب عبد الله نقيب المرشدين بالأقصر، على ضرورة إعادة تأهيل المرشد السياحى مهنياً وعملياً ولغوياً وثقافياً، ولابد من إدخال المرشد لنقابة تعمل اختبارات قوية وفعالية للجميع للوقوف على مستوياتهم، وفى الاختبارات الماضية، 50 مرشدا رسبوا فى الامتحان، فهرب 200 آخرين بعد علمهم بما حدث مع سابقيهم من الاختبارات، فلابد أن توجد لائحة لتأهيل المرشدين السياحيين مستقبلاً.

وقال رمضان سعد الدبن رئيس جمعية المرشدين السياحيين بالأقصر، إن النقابة لابد أن تختلف دوراتها التدريبية من النظرى، إلى التدريب العملى على التاريخ والآثار والمهنية وأن يخرجوا فى نشاطات متنوعة ومختلفة تثقل ثقافتهم، حيث إن المرشد السياحى يعتبر الأهم فى المنظومة السياحية، وكل ذلك غير موجود، ولابد من تدخل الوزارة وعمل مظلة لحماية المرشد أثناء العمل الخاص به فى ذلك المجال، وحمايته من المخاطر والإصابات والموت، وضرورة تقدير دول المرشد السياحى، حيث إن المرشد السياحى قديماً كان يقوم بإعلاناتها بالمرشد واسمه المعروف بالخارج لشهرته وقدرته على العمل بكل قوة ومساعدة السائحين فى كل شىء.